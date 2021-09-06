У МЗС РФ відповіли на заклик США до Росії виконувати мінські угоди: відхрещуються, що вони не сторона конфлікту

Контекст

Раніше посольство США в Україні закликало Росію повністю виконати свої зобов’язання по Мінському протоколу і повернути Україні повний контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами.

Цитата Захарової

“Закликаю посольство США в Росії розповісти посольству США в Україні, що Росія не є стороною мінських домовленостей. При цьому Комплекс заходів обов’язковий до виконання сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту: Києвом і Донецьком з Луганськом”, — написала Захарова.

На її думку, в документах Мінського протоколу “немає ні слова про зобов’язання Росії, однак такі зобов’язання мають сторони конфлікту, якими є влада України і збройні сили України з одного боку, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей і їх збройні формування — з іншого”.

Захарова пише, що спонукати сторони до виконання своїх зобов’язань взялися учасники нормандського формату: Німеччина, Франція, Росія та Україна. “Свою частину роботи російська сторона справно виконує. Франції та Німеччини останнім часом робити це все важче, враховуючи, що Київ і побічно, і прямо заявив про неактуальність мінських домовленостей. Саботаж київським режимом своїх прямих зобов’язань, закріплених рішенням РБ ООН, з фактично мовчазною фази перейшов в демонстративно практичну”, — додала речниця МЗС РФ.

Доповнення

2 вересня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон “Гуково” і “Донецьк” після 30 вересня 2021 року.

Київ вже відреагував на рішення РФ заблокувати місію ОБСЄ на кордоні.

Росія — сторона конфлікту

Російська Федерація є стороною конфлікту на Донбасі. З такою думкою неодноразово виступали представники ЄС протягом цього року.

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Мінські домовленності

Мінський протокол (“Перша Мінська угода”) — угода про тимчасове перемир’я у Війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014.