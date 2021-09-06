У МЗС РФ відповіли на заклик США до Росії виконувати мінські угоди: відхрещуються, що вони не сторона конфлікту

ukru
17 березня, 19:38 • 94858 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 118576 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 173594 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 152254 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 152243 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161374 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178557 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150191 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159330 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176088 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 24639 перегляди
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 22734 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 20553 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 32233 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 20700 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 173594 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 158461 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 255526 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 251727 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 379872 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 57911 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 67285 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 65407 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100620 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110783 перегляди
Актуальне
У МЗС РФ відповіли на заклик США до Росії виконувати мінські угоди: відхрещуються, що вони не сторона конфлікту

У МЗС РФ відповіли на заклик США до Росії виконувати мінські угоди: відхрещуються, що вони не сторона конфлікту

Київ • УНН

 • 25693 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає, що Росія "не є стороною мінських домовленостей". Про це вона написала в своєму Telegram-каналі у відповідь на заклик США до РФ дотримуватись "мінську", передає УНН.

Контекст

Раніше посольство США в Україні закликало Росію повністю виконати свої зобов’язання по Мінському протоколу і повернути Україні повний контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами.

Цитата Захарової

“Закликаю посольство США в Росії розповісти посольству США в Україні, що Росія не є стороною мінських домовленостей. При цьому Комплекс заходів обов’язковий до виконання сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту: Києвом і Донецьком з Луганськом”, — написала Захарова.

На її думку, в документах Мінського протоколу “немає ні слова про зобов’язання Росії, однак такі зобов’язання мають сторони конфлікту, якими є влада України і збройні сили України з одного боку, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей і їх збройні формування — з іншого”.

Захарова пише, що спонукати сторони до виконання своїх зобов’язань взялися учасники нормандського формату: Німеччина, Франція, Росія та Україна. “Свою частину роботи російська сторона справно виконує. Франції та Німеччини останнім часом робити це все важче, враховуючи, що Київ і побічно, і прямо заявив про неактуальність мінських домовленостей. Саботаж київським режимом своїх прямих зобов’язань, закріплених рішенням РБ ООН, з фактично мовчазною фази перейшов в демонстративно практичну”, — додала речниця МЗС РФ.

Доповнення

2 вересня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон “Гуково” і “Донецьк” після 30 вересня 2021 року.

Київ вже відреагував на рішення РФ заблокувати місію ОБСЄ на кордоні.

Росія — сторона конфлікту

Російська Федерація є стороною конфлікту на Донбасі. З такою думкою неодноразово виступали представники ЄС протягом цього року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником: 47 країн ООН виступили з спільною заявою

Мінські домовленності

Мінський протокол (“Перша Мінська угода”) — угода про тимчасове перемир’я у Війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами