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Виведіть війська з України: США у річницю підписання "Мінську" нагадали Росії про зобов’язання

Київ • УНН

 • 29839 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У сьому річницю підписання Мінського протоколу США нагадали Росії про зобов’язання і закликали вивести свої війська з України. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook посольства США в Україні, передає УНН.

Деталі

У посольстві США наголосили, що у сьому річницю підписання Мінського протоколу закликають Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання, у тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб.

Цитата

"Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України", - йдеться у зверненні посольства США в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Саботаж Мінських домовленостей: Україна відреагувала на рішення РФ заблокувати місію ОБСЄ на кордоні

Раніше

2 вересня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон “Гуково” і “Донецьк” після 30 вересня 2021 року.

Нагадаємо

Мінський протокол ("Перша Мінська угода") — угода про тимчасове перемир'я у Війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014.

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