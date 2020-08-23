У МЗС прокоментували висновки Ірану про дані з "чорних скриньок" збитого літака МАУ

"Минуло 8 місяців з моменту катастрофи і іранська сторона, яка є відповідальною за технічне розслідування, нарешті вирішила оприлюднити результати зчитування "чорних скриньок", яке, я хотів би нагадати, відбулося у Франції майже півтора місяці тому. І зазначене розслідування підтвердило те, що ми з самого початку припускали, що літак був абсолютно справний, як і всі його системи, всі пілоти діяли у відповідності до наявних іструкцій, і більше того зазначений рейс отримав всі потрібні погодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації. Більше того, чітко підтверджено, що причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони", – сказав Єнін.

"Будемо вимагати гарантій неповторення зазначених інцидентів, і крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів авіакомпанії "МАУ", так і державі Україна. Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якою б гіркою ця інформація і правда не були", – додав він.

Нагадаємо, Іран заявив в неділю, що аналіз "чорних скриньок" зі збитого українського пасажирського літака показав, що в повітряне судно потрапили дві ракети з інтервалом в 25 секунд, і що пасажири були ще живі протягом деякого часу після першого удару.

Крім того, напередодні Іран заявив, що готовий до переговорів з Україною про компенсацію за збитий літак МАУ, наступний раунд запланований на жовтень.