У МЗС прокоментували висновки Ірану про дані з "чорних скриньок" збитого літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін прокоментував останні заяви авіаційної влади Ірану, яка озвучила деякі висновки щодо аналізу "чорних скриньок" та висловилася про перспективи виплати компенсацій за збитий на початку року в небі біля Тегерана літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Минуло 8 місяців з моменту катастрофи і іранська сторона, яка є відповідальною за технічне розслідування, нарешті вирішила оприлюднити результати зчитування "чорних скриньок", яке, я хотів би нагадати, відбулося у Франції майже півтора місяці тому. І зазначене розслідування підтвердило те, що ми з самого початку припускали, що літак був абсолютно справний, як і всі його системи, всі пілоти діяли у відповідності до наявних іструкцій, і більше того зазначений рейс отримав всі потрібні погодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації. Більше того, чітко підтверджено, що причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони", – сказав Єнін.
"Будемо вимагати гарантій неповторення зазначених інцидентів, і крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів авіакомпанії "МАУ", так і державі Україна. Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якою б гіркою ця інформація і правда не були", – додав він.
Нагадаємо, Іран заявив в неділю, що аналіз "чорних скриньок" зі збитого українського пасажирського літака показав, що в повітряне судно потрапили дві ракети з інтервалом в 25 секунд, і що пасажири були ще живі протягом деякого часу після першого удару.
Крім того, напередодні Іран заявив, що готовий до переговорів з Україною про компенсацію за збитий літак МАУ, наступний раунд запланований на жовтень.