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"Чорні скриньки": Іран повідомив про шокуючі деталі катастрофи літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Іран заявив в неділю, що аналіз "чорних скриньок" зі збитого українського пасажирського літака показав, що в повітряне судно потрапили дві ракети з інтервалом в 25 секунд, і що пасажири були ще живі протягом деякого часу після першого удару, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Чорні скриньки": Іран повідомив про шокуючі деталі катастрофи літака МАУ

Так, повідомляється, що друга ракета потрапила в літак через 25 секунд після першої, але тільки 19 секунд з цього проміжку були зафіксовані на записах через пошкодження від першої ракети, заявив глава Організації цивільної авіації Ірану Тураджі Дехгані-Зангане.

"Через 19 секунд після того, як перша ракета потрапила в літак, голоси пілотів в кабіні показали, що пасажири були живі... 25 секунд по тому друга ракета потрапила в літак... Отже, з чорної скриньки літака не було отримано жодного аналізу характеристик і впливу другої ракети", - повідомив він.

За словами Зангане, льотний екіпаж літака - два пілоти і інструктор - до останнього намагалися утримувати керування літаком.

Він закликав також "не політизувати аналіз даних з "чорних скриньок".

Як повідомляв УНН, Іран заявив, що готовий до переговорів з Україною про компенсацію за збитий літак МАУ, наступний раунд запланований на жовтень.

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