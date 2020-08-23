В МИД прокомментировали выводы Ирана о данных из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

"Прошло 8 месяцев с момента катастрофы и иранская сторона, которая отвечает за техническое расследование, наконец решила обнародовать результаты считывания "черных ящиков", которое, я хотел бы напомнить, произошло во Франции почти полтора месяца назад. И указанное расследование подтвердило то, что мы с самого начала предполагали, что самолет был абсолютно исправен, как и все его системы, все пилоты действовали в соответствии с имеющимися иструкциями, и более того указанный рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской как военной, так и гражданской администрации. Более того , четко подтверждено, что причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны", - сказал Енин.

"Будем требовать гарантий неповторения указанных инцидентов, и кроме того, требовать компенсаций как родственникам погибших пассажиров авиакомпании "МАУ", так и государству Украина. Мы надеемся, что иранская сторона предоставит нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда не были", - добавил он.

Напомним, Иран заявил в воскресенье , что анализ "черных ящиков" со сбитого украинского пассажирского самолета показал, что в воздушное судно попали две ракеты с интервалом в 25 секунд, и пассажиры были живы в течение некоторого времени после первого удара.

Кроме того, накануне Иран заявил, что готов к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ, следующий раунд запланирован на октябрь.