У МЗС пообіцяли просування у питанні повернення з Білорусі українця Шаройка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ обіцяють просування у переговорах щодо повернення українського журналіста Павла Шаройка, який засуджений в Білорусі за шпигунство. Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав в ефірі програми "Право на владу", передає УНН.
"Завтра (4 жовтня - ред.) буде те, про що засоби масової інформації з радістю зможуть доповісти", - сказав Пристайко, відповідаючи на питання про справу Шаройка.
Він додав, що можливі поступки у справі Шаройко у межах візиту в Україну 4 жовтня президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Нагадаємо, Лукашенко готовий помилувати Шаройка в обмін на затриманого в Україні білоруса.
Як повідомляв УНН, Павло Шаройко засуджений у Білорусі за обвинуваченням у шпигунстві.