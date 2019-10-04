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В МИД пообещали продвижение в вопросе возвращения из Беларуси украинца Шаройко

Киев • УНН

 • 7379 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Министерстве иностранных дел обещают продвижение в переговорах относительно возвращения украинского журналиста Павла Шаройко, который осужден в Беларуси за шпионаж. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал в эфире программы "Право на власть", передает УНН.

В МИД пообещали продвижение в вопросе возвращения из Беларуси украинца Шаройко

"Завтра (4 октября - ред.) будет то, о чем средства массовой информации с радостью смогут доложить", - сказал Пристайко, отвечая на вопрос о деле Шаройко.

Он добавил, что возможны уступки в деле Шаройко в рамках визита в Украину 4 октября президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, Лукашенко готов помиловать Шаройко в обмен на задержанного в Украине белоруса.

Как сообщал УНН, Павел Шаройко осужден в Беларуси по обвинению в шпионаже.

Украинские Национальные Новости

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