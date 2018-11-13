У МЗС підтвердили загибель українців у ДТП у Польщі

ukru
Ексклюзив
12:16 • 26910 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 67160 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 78452 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 71377 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 96443 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 104074 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 67751 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80753 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 143282 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224674 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 142788 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 136211 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 113617 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 100661 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 89626 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 67164 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 104075 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 143282 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 492451 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 572551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 37996 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 46547 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 186560 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 182127 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 181431 перегляди
Актуальне
У МЗС підтвердили загибель українців у ДТП у Польщі

У МЗС підтвердили загибель українців у ДТП у Польщі

Київ • УНН

 • 9329 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель двох українок внаслідок ДТП у Польщі. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення в Twitter департаменту консульської служби МЗС України.

“Знову про ДТП. Цього разу — у Польщі, в результаті якої загинули двоє громадян України, один — госпіталізований. Консул у взаємодії з поліцією вживає необхідних у такій ситуації заходів. Будьте обережні, подорожуючи чи перебуваючи за кордоном”, — повідомили у департаменті.

Як раніше інформували польські ЗМІ, у Сілезькому воєводстві водій на пішохідному переході збив трьох українок, внаслідок чого дві з них загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні.

Раніше у МЗС підтвердили загибель внаслідок ДТП чотирьох громадян України у Чехії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.02
Bitcoin
$87,701.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,057.90
Ethereum
$2,089.87