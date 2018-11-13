У МЗС підтвердили загибель українців у ДТП у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель двох українок внаслідок ДТП у Польщі. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення в Twitter департаменту консульської служби МЗС України.
“Знову про ДТП. Цього разу — у Польщі, в результаті якої загинули двоє громадян України, один — госпіталізований. Консул у взаємодії з поліцією вживає необхідних у такій ситуації заходів. Будьте обережні, подорожуючи чи перебуваючи за кордоном”, — повідомили у департаменті.
Як раніше інформували польські ЗМІ, у Сілезькому воєводстві водій на пішохідному переході збив трьох українок, внаслідок чого дві з них загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні.
Раніше у МЗС підтвердили загибель внаслідок ДТП чотирьох громадян України у Чехії.