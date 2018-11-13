В МИД подтвердили гибель украинцев в ДТП в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух украинок в результате ДТП в Польше. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter департамента консульской службы МИД Украины.
"Опять о ДТП. На этот раз - в Польше, в результате которой погибли двое граждан Украины, один - госпитализирован. Консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые в такой ситуации меры. Будьте осторожны, путешествуя или находясь за рубежом", - сообщили в департаменте.
Как ранее информировали польские СМИ, в Силезском воеводстве водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок, в результате чего два из них погибли на месте, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице.
Ранее в МИД подтвердили гибель в результате ДТП четверо граждан Украины в Чехии.