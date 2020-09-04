У МЗС назвали ще три країни, які відкрили в’їзд для українців

"Станом на 3 вересня відкритими та відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші співгромадяни. Три країни до цього списку додалося у порівнянні з минулим тижнем. Загалом за останній час додалися Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив умови для в’їзду на територію країн, які є найпопулярнішими туристичними напрямками для українців і наразі дозволяють в’їзд для наших громадян.