У МЗС назвали ще три країни, які відкрили в’їзд для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В’їзд для українців відкрили Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго – загалом вже 48 країн. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Станом на 3 вересня відкритими та відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші співгромадяни. Три країни до цього списку додалося у порівнянні з минулим тижнем. Загалом за останній час додалися Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго", - зазначив він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив умови для в’їзду на територію країн, які є найпопулярнішими туристичними напрямками для українців і наразі дозволяють в’їзд для наших громадян.