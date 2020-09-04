В МИДе назвали еще три страны, которые открыли въезд для украинцев

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши сограждане. Три страны в этот список добавилось по сравнению с прошлой неделей. Всего за последнее время добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил условия для въезда на территорию стран, которые являются самыми популярными туристическими направлениями для украинцев и сейчас позволяют въезд для наших граждан.