У МЗС Латвії поки не отримали запрошення на інавгурацію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс поки не отримав запрошення на церемонію інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це УНН повідомили у зовнішньополітичному відомстві країни.
"Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс не отримав запрошення на церемонію інавгурації в даний момент", - повідомили в латвійському МЗС.
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Раніше сьогодні стало відомо, що для участі в інавгурації у понеділок, 20 травня, до Києва вирушить Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте.
Так само УНН стало відомо про участь в заході віце-президента Європейської Комісії Мароша Шефчовича і помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Алехандро Альваргонзалеса.