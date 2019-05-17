В МИД Латвии пока не получили приглашение на инаугурацию Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс пока не получил приглашения на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщили во внесшнеполитическом ведомстве страны.
“Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс не получил приглашения на церемонию инаугурации в данный момент”, — сообщили в латвийском МИД.
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Ранее сегодня стало известно, что для участия в инаугурации в понедельник, 20 мая, в Киев отправится Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.
Так же УНН стало известно об участии в мероприятии вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича и помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалеса.