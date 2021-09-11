У МЗС Болгарії підтвердили, що в Києві затримали злочинця, розшукуваного Інтерполом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Громадянин Болгарії, якого розшукують у кількох європейських країнах за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному обігу наркотиків, був заарештований у Києві після багатьох років переховування. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Болгарії 10 вересня, передає УНН.
Контекст
7 вересня нацполіція України затримала Евелина Банева у Києві. Його розшукував Інтерпол, але при повідомленні про затримання поліція не розкрила його особу.
З відео нацполіції випливає, що Банева затримали на стоянці, коли він йшов до своєї машини.
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Реакція Болгарії
Болгарія заявила, що працює над екстрадицією Банева до Софії.
Доповнення
“Радіо Свобода” пише, що 56-річний Банев мав постати перед судом у трьох країнах за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному обігу наркотиків, коли його востаннє бачили на публіці на слуханнях в Апеляційному суді Софії у вересні 2015 року.
Банев був затриманий у Болгарії 2012 року і переданий італійській владі для судового процесу в Мілані. У Бухаресті влада Румунії також вимагала його екстрадиції.
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Тоді Італія дозволила Баневу тимчасово повернутися до Софії в 2015 році для участі у суді. Саме тоді він зник.
Відтоді він заочно був засуджений італійським судом до 20 років позбавлення волі, румунським судом — до 10 з половиною років, і нещодавно болгарським судом — за злочини, пов’язані з відмиванням грошей або контрабандою кокаїну.
Швейцарська прокуратура у грудні звинуватила Банева разом із Credit Suisse та одним із колишніх співробітників цього швейцарського банку у допомозі відмити через банк близько 39 мільйонів доларів, отриманих від продажу наркотиків.