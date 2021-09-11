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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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2 марта, 17:42 • 118515 просмотра

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В МИД Болгарии подтвердили, что в Киеве задержали преступника, разыскиваемого Интерполом

Киев  •  УНН

 • 16158 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Гражданин Болгарии, которого разыскивают в нескольких европейских странах по обвинению в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков, был арестован в Киеве после многих лет избегания правосудия. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Болгарии 10 сентября, передает УНН.

Контекст

7 сентября нацполиция Украины задержала Евелина Банева в Киеве. Его разыскивал Интерпол, но при сообщении о задержании полиция не раскрыла его личность.

Из видео нацполиции следует, что Банева задержали на стоянке, когда он шел к своей машине.

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Реакция Болгарии

Болгария заявила, что работает над экстрадицией Банева в Софию.

Дополнение

“Радио Свобода” пишет, что 56-летний Банев должен был предстать перед судом в трех странах по обвинению в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков, когда его последний раз видели на публике на слушаниях в Апелляционном суде Софии в сентябре 2015 года.

Банев был задержан в Болгарии в 2012 году и передан итальянским властям для судебного процесса в Милане. В Бухаресте власти Румынии также требовали его экстрадиции.

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Тогда Италия позволила Банева временно вернуться в Софию в 2015 году для участия в суде. Именно тогда он исчез.

С тех пор он заочно был приговорен итальянским судом к 20 годам лишения свободы, румынским судом — до 10 с половиной лет, и недавно болгарским судом — за преступления, связанные с отмыванием денег или контрабандой кокаина.

Швейцарская прокуратура в декабре обвинила Банева вместе с Credit Suisse и одним из бывших сотрудников этого швейцарского банка в помощи отмыть через банк около 39 млн долларов, полученных от продажи наркотиков.

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