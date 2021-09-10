Під Тернополем затримали російського кримінального авторитета "Рому Попенка"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Тернопільській області затримали російського кримінального авторитета, відомого за прізвиськом "Рома Попенок". Злочинець перебував у міжнародному розшуку Інтерполу. Про це повідомила СБУ, інформує УНН.
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За даними СБУ, розшукуваний обіймав у російському кримінальному середовищі високе становище і перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю РФ.
Чоловік переховувався в Україні, а саме у місті Кременець Тернопільської області, від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використав підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.
Наразі вирішують питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту. Також перевіряють імовірну причетність чоловіка до скоєння тяжких злочинів на території України.
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