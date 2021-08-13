Донецькі авторитети організували злочинну сходку: їм загрожує до 12 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. П’ятьох кримінальних авторитетів Донецької області судитимуть за організацію злочинної сходки. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікам, — 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр МВС, інформує УНН.
Деталі
Встановлено, що у лютому 2021 року у виправному закладі на Донеччині відбулася кримінальна сходка. У злочинному зібранні взяли участь п’ятеро авторитетів. Четверо з них відбувають покарання у колонії.
Участь у сходці взяв і колишній “смотрящий” колонії — 36-річний авторитет, якого неодноразово судили за нанесення смертельних тілесних ушкоджень, пограбування, дезорганізацію роботи установ виконання покарань та інші злочини.
Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці).
Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Доповнення
У січні цього року на Миколаївщині затримали 11 осіб зі зброєю, які збирались у кафе, щоб вирішити питання розподілу “сфер впливу” під час “кримінальної сходки”.