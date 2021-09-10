Под Тернополем задержали российского криминального авторитета "Рому Попенко"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Тернопольской области задержали российского криминального авторитета, известного по прозвищу "Рома Попенок". Преступник находился в международном розыске Интерпола. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.
Детали
По данным СБУ, разыскиваемый занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью РФ.
Мужчина скрывался в Украине, а именно в городе Кременец Тернопольской области, от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Также проверяют возможную причастность мужчины к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донецкие авторитеты организовали преступную сходку: им грозит до 12 лет заключения