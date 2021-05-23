У М'янмі відсторонили від роботи понад 125 тисяч вчителів за участь у протестах

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“Це - заяви, покликані змусити людей повернутися до роботи. Якщо вони дійсно звільнять стільки людей, уся система зупиниться”, - розповів представник Асоціації вчителів М’янми.

Деталі

Загалом у М’янмі працює близько 430 тис. шкільних вчителів, тож відсторонення може призвести до зупинки шкільної освіти. Відсторонили також 19,5 тисяч співробітників вищих закладів освіти, які теж раніше долучилися до протестів.

Рішення про відсторонення вчителів було оприлюднено за кілька днів до початку нового навчального року, який деякі вчителі та батьки бойкотують у рамках кампанії, яка паралізувала країну після того, як військовий переворот відкотив десятиліття демократичних реформ у М’янмі.

Нагадаємо

Учасниця конкурсу “Міс Всесвіт” М’янми, Тузар Вінт Лвін, використала конкурс, щоб закликати світ виступити проти військової хунти.

Сили Армії незалежності Качина (KIA), одного з етнічних угруповань, які виступають проти перевороту в М'янмі, атакували 22 травня військові позиції в північно-західному місті нефритових шахт Хкамті.

Військовий переворот у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.