В Мьянме отстранили от работы более 125 тысяч учителей за участие в протестах

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“Это — заявления, призванные заставить людей вернуться к работе. Если они действительно уволят столько людей, вся система остановится”, - рассказал представитель Ассоциации учителей Мьянмы.
Детали
Всего в Мьянме работает около 430 тыс. школьных учителей, и отстранение может привести к остановке школьного образования. Отстранили также 19 500 сотрудников высших учебных заведений, которые тоже раньше присоединились к протестам.
Решение об отстранении учителей было обнародовано за несколько дней до начала нового учебного года, который некоторые учителя и родители бойкотируют в рамках кампании, которая парализовала страну после того, как военный переворот откатил десятилетия демократических реформ в Мьянме.
Напомним
Участница конкурса “Мисс Вселенная” Мьянмы, Тузара Винт Лвин, использовала конкурс, чтобы призвать мир выступить против военной хунты.
Силы Армии независимости Утиная (KIA), одного из этнических группировок, выступающих против переворота в Мьянме, атаковали 22 мая военные позиции в северо-западном городе нефритовых шахт Хкамти.
Военный переворот в Мьянме
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.
Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.
Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.