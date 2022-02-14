У М'янмі дослідники виявили в шматку бурштину ящірку, якій понад 100 млн років
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У М’янмі ідентифікували вид ящірок, який раніше був невідомий. Вік істоти знайденої в шматочку бурштину у шахті сягає 110 мільйонів років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sci News.
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Фахівці заявили, що це дивовижна знахідка, бо раніше могли помітити у древніх рештках лише частинки рослин, а цей матеріал став пасткою для ящірки, яка потрапила в смолу араукарію, зав’язнула в ній і згодом загинула.
Після того, як смола затверділа, вона перетворилася на бурштин. Завдяки цьому істота збереглася у хорошому стані. Її назвали Retinosaurus hkamtiensis.
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“Ящірка жила разом із динозаврами. Цей унікальний зразок вивчався за допомогою сучасних технологій — комп’ютерної томографії. Отримані знімки використовувалися фахівцями для того, щоб можна було створити тривимірне зображення стародавньої ящірки. Дослідження додатково продемонструвало, що Retinosaurus hkamtiensis входить у те саме надсімейство, що й нічні, панцирні ящірки та цинки”, — розповів професор Університету Вілланови Аарон Бауер.
Молекулярний аналіз показав, що рептилія має відношення до ліній Tepexisaurus та Xantusiidae.
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