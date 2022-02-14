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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

У М'янмі дослідники виявили в шматку бурштину ящірку, якій понад 100 млн років

У М'янмі дослідники виявили в шматку бурштину ящірку, якій понад 100 млн років

Київ • УНН

 • 44777 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У М’янмі ідентифікували вид ящірок, який раніше був невідомий. Вік істоти знайденої в шматочку бурштину у шахті сягає 110 мільйонів років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sci News.

Деталі

Фахівці заявили, що це дивовижна знахідка, бо раніше могли помітити у древніх рештках лише частинки рослин, а цей матеріал став пасткою для ящірки, яка потрапила в смолу араукарію, зав’язнула в ній і згодом загинула.

Після того, як смола затверділа, вона перетворилася на бурштин. Завдяки цьому істота збереглася у хорошому стані. Її назвали Retinosaurus hkamtiensis.

Цитата

“Ящірка жила разом із динозаврами. Цей унікальний зразок вивчався за допомогою сучасних технологій — комп’ютерної томографії. Отримані знімки використовувалися фахівцями для того, щоб можна було створити тривимірне зображення стародавньої ящірки. Дослідження додатково продемонструвало, що Retinosaurus hkamtiensis входить у те саме надсімейство, що й нічні, панцирні ящірки та цинки”, — розповів професор Університету Вілланови Аарон Бауер.

Молекулярний аналіз показав, що рептилія має відношення до ліній Tepexisaurus та Xantusiidae.

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