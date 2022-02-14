В Мьянме исследователи обнаружили в куске янтаря ящерицу, которой более 100 млн лет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Мьянме идентифицировали вид ящериц, который ранее был неизвестен. Возраст существа найденного в кусочке янтаря в шахте достигает 110 миллионов лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sci News.
Детали
Специалисты заявили, что это удивительная находка, потому что ранее могли заметить в древних останках только частицы растений, а этот материал стал ловушкой для ящерицы, которая попала в смолу араукария, увязла в ней и впоследствии погибла.
После того, как смола затвердела, она превратилась в янтарь. Благодаря этому существо сохранилось в хорошем состоянии. Ее назвали Retinosaurus hkamtiensis.
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“Ящерица жила вместе с динозаврами. Этот уникальный образец изучался с помощью современных технологий-компьютерной томографии. Полученные снимки использовались специалистами для того, чтобы можно было создать трехмерное изображение древней ящерицы. Исследование дополнительно показало, что Retinosaurus hkamtiensis входит в то самое надсемейство, что и ночные, панцирные ящерицы и цинки”, — рассказал профессор Университета Виллановы Аарон Бауэр.
Молекулярный анализ показал, что рептилия имеет отношение к линиям Tepexisaurus и Xantusiidae.
Напомним
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