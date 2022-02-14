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15 марта, 19:03 • 101701 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132010 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117448 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111470 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101500 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99107 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86286 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Мьянме исследователи обнаружили в куске янтаря ящерицу, которой более 100 млн лет

В Мьянме исследователи обнаружили в куске янтаря ящерицу, которой более 100 млн лет

Киев • УНН

 • 44776 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Мьянме идентифицировали вид ящериц, который ранее был неизвестен. Возраст существа найденного в кусочке янтаря в шахте достигает 110 миллионов лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sci News.

Детали

Специалисты заявили, что это удивительная находка, потому что ранее могли заметить в древних останках только частицы растений, а этот материал стал ловушкой для ящерицы, которая попала в смолу араукария, увязла в ней и впоследствии погибла.

После того, как смола затвердела, она превратилась в янтарь. Благодаря этому существо сохранилось в хорошем состоянии. Ее назвали Retinosaurus hkamtiensis.

Цитата

“Ящерица жила вместе с динозаврами. Этот уникальный образец изучался с помощью современных технологий-компьютерной томографии. Полученные снимки использовались специалистами для того, чтобы можно было создать трехмерное изображение древней ящерицы. Исследование дополнительно показало, что Retinosaurus hkamtiensis входит в то самое надсемейство, что и ночные, панцирные ящерицы и цинки”, — рассказал профессор Университета Виллановы Аарон Бауэр.

Молекулярный анализ показал, что рептилия имеет отношение к линиям Tepexisaurus и Xantusiidae.

Напомним

Археологи в Перу нашли 14 доинковских мумий.

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