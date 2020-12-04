У МВС збільшили кількість онлайн-послуг

"У період пандемії сервісні центри МВС хвилюються за здоров'я кожного свого відвідувача. Тому ми постійно збільшуємо кількість послуг, які можна отримати з дому", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою онлайн-сервісу кабінет водія можна:

- замовити обмін та відновлення посвідчення водія;

- перевірити авто за VIN-кодом;

- сплатити штрафи;

- верифікувати дані;

- призначити належного користувача.

Повідомляється, що також на сайті Головного сервісного центру МВС можна:

- записатись в Е-чергу;

- замовити довідку про відсутність судимостей;

- пройти тест на знання ПДР;

- перевірити свої документи.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство внутрішніх справ працюють над пілотним проектом зі створенням у 2021 році єдиного аеродинамічного простору у двох пілотних регіонах, у яких два єврокоптери будуть транспортувати пацієнтів до лікарень у випадку ургентних ситуацій.