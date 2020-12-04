У МВС збільшили кількість онлайн-послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що збільшили кількість онлайн-послуг у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
"У період пандемії сервісні центри МВС хвилюються за здоров'я кожного свого відвідувача. Тому ми постійно збільшуємо кількість послуг, які можна отримати з дому", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за допомогою онлайн-сервісу кабінет водія можна:
- замовити обмін та відновлення посвідчення водія;
- перевірити авто за VIN-кодом;
- сплатити штрафи;
- верифікувати дані;
- призначити належного користувача.
Повідомляється, що також на сайті Головного сервісного центру МВС можна:
- записатись в Е-чергу;
- замовити довідку про відсутність судимостей;
- пройти тест на знання ПДР;
- перевірити свої документи.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство внутрішніх справ працюють над пілотним проектом зі створенням у 2021 році єдиного аеродинамічного простору у двох пілотних регіонах, у яких два єврокоптери будуть транспортувати пацієнтів до лікарень у випадку ургентних ситуацій.