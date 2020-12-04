В МВД увеличили количество онлайн-услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Министерстве внутренних дел заявили, что увеличили количество онлайн-услуг в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В период пандемии сервисные центры МВД волнуются за здоровье каждого своего посетителя. Поэтому мы постоянно увеличиваем количество услуг, которые можно получить из дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью онлайн-сервиса кабинет водителя можно:
- заказать обмен и восстановление водительского удостоверения;
- проверить авто по VIN-коду;
- оплатить штрафы;
- верифицировать данные;
- назначить надлежащего пользователя.
Сообщается, что также на сайте Главного сервисного центра МВД можно:
- записаться в Э-очередь;
- заказать справку об отсутствии судимостей;
- пройти тест на знание ПДД;
- проверить свои документы.
Напомним, Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел работают над пилотным проектом по созданию в 2021 году единого аэродинамического пространства в двух пилотных регионах, в которых два Еврокоптера будут транспортировать пациентов в больницы в случае ургентных ситуаций.