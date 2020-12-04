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В МВД увеличили количество онлайн-услуг

В МВД увеличили количество онлайн-услуг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Министерстве внутренних дел заявили, что увеличили количество онлайн-услуг в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В период пандемии сервисные центры МВД волнуются за здоровье каждого своего посетителя. Поэтому мы постоянно увеличиваем количество услуг, которые можно получить из дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью онлайн-сервиса кабинет водителя можно:

- заказать обмен и восстановление водительского удостоверения;

- проверить авто по VIN-коду;

- оплатить штрафы;

- верифицировать данные;

- назначить надлежащего пользователя.

Сообщается, что также на сайте Главного сервисного центра МВД можно:

- записаться в Э-очередь;

- заказать справку об отсутствии судимостей;

- пройти тест на знание ПДД;

- проверить свои документы.

Напомним, Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел работают над пилотным проектом по созданию в 2021 году единого аэродинамического пространства в двух пилотных регионах, в которых два Еврокоптера будут транспортировать пациентов в больницы в случае ургентных ситуаций.

Украинские Национальные Новости

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