У МВС заявили про великий наплив охочих записатися в чергу в сервісні центри

"Після відновлення своєї роботи, сервісні центри МВС працюють за попереднім записом", - вказали у МВС.

Він здійснюється:



через функціонал "Запис в електронну чергу", розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС;



за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС - до тих сервісних центрів МВС, у яких електронна черга ще не запроваджена;



“Запис можливий на 2 тижні вперед, але, зважаючи на величезний попит, що спостерігається наразі, вільні записи швидко заповнюються. Якщо в обраний вами день вже немає вільних записів, пропонуємо спробувати записатися наступного дня”, - йдеться у повідомленні.

"На жаль, через одночасні численні запити, у роботі функціоналу запису до електронної черги можуть спостерігатися тимчасові перебої, також з цієї ж причини спостерігаються складнощі із записом до черги в телефонному режимі", - додали у відомстві.

Додамо, 12 травня у МВС заявляли про технічні проблеми, вказавши, що онлайн-запис був доступний лише в сервісні центри МВС Києва та Дніпропетровської області. У відомстві тоді додали, що фахівці сервісних центрів працюють 24/7 для того, щоб онлайн-запис був доступний для всіх регіонів.

Нагадаємо, сервісні центри МВС відновили роботу з 12 травня.

Як повідомляв УНН раніше, з початку карантину в Україні, з 12 березня по 11 травня, в Україні було зареєстровано майже 12 тисяч транспортних засобів, більшість яких - у Києві.



