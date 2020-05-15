У МВС заявили про великий наплив охочих записатися в чергу в сервісні центри
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України працюють за попереднім записом, який можна здійснити в електронній черзі або за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС. Утім, через наплив запитів можливі тимчасові перебої. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
"Після відновлення своєї роботи, сервісні центри МВС працюють за попереднім записом", - вказали у МВС.
Він здійснюється:
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- через функціонал "Запис в електронну чергу", розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС;
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- за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС - до тих сервісних центрів МВС, у яких електронна черга ще не запроваджена;
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“Запис можливий на 2 тижні вперед, але, зважаючи на величезний попит, що спостерігається наразі, вільні записи швидко заповнюються. Якщо в обраний вами день вже немає вільних записів, пропонуємо спробувати записатися наступного дня”, - йдеться у повідомленні.
"На жаль, через одночасні численні запити, у роботі функціоналу запису до електронної черги можуть спостерігатися тимчасові перебої, також з цієї ж причини спостерігаються складнощі із записом до черги в телефонному режимі", - додали у відомстві.
Додамо, 12 травня у МВС заявляли про технічні проблеми, вказавши, що онлайн-запис був доступний лише в сервісні центри МВС Києва та Дніпропетровської області. У відомстві тоді додали, що фахівці сервісних центрів працюють 24/7 для того, щоб онлайн-запис був доступний для всіх регіонів.
Нагадаємо, сервісні центри МВС відновили роботу з 12 травня.
Як повідомляв УНН раніше, з початку карантину в Україні, з 12 березня по 11 травня, в Україні було зареєстровано майже 12 тисяч транспортних засобів, більшість яких - у Києві.