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В МВД заявили о большом наплыве желающих записаться в очередь в сервисные центры

Киев • УНН

 • 12437 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины работают по предварительной записи, которую можно осуществить в электронной очереди или по телефонам региональных сервисных центров МВД. Впрочем, из-за наплыва запросов возможны временные перебои. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В МВД заявили о большом наплыве желающих записаться в очередь в сервисные центры

"После возобновления своей работы, сервисные центры МВД работают по предварительной записи", - указали в МВД.

Она осуществляется:

  • через функционал "Запись в электронную очередь", размещенный на сайте Главного сервисного центра МВД;
  • по телефонам региональных сервисных центров МВД - в те сервисные центры МВД, в которых электронная очередь еще не внедрена;

"Запись возможна на 2 недели вперед, но, учитывая огромный спрос, что наблюдается сейчас, свободные записи быстро заполняются. Если в выбранный вами день уже нет свободных записей, предлагаем попробовать записаться на следующий день", - говорится в сообщении.

"К сожалению, из-за одновременных многочисленных запросов, в работе функционала записи в электронную очередь могут наблюдаться временные перебои, также по этой же причине наблюдаются сложности с записью в очереди в телефонном режиме", - добавили в ведомстве.

Добавим, 12 мая в МВД заявляли о технических проблемах, указав, что онлайн-запись была доступна только в сервисных центрах МВД Киева и Днепропетровской области. В ведомстве тогда добавили, что специалисты сервисных центров работают 24/7 для того, чтобы онлайн-запись была доступна для всех регионов.

Напомним, сервисные центры МВД возобновили работу с 12 мая.

Как сообщал УНН ранее, с начала карантина в Украине, с 12 марта по 11 мая, в Украине было зарегистрировано почти 12 000 транспортных средств, большинство из которых - в Киеве.

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