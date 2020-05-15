В МВД заявили о большом наплыве желающих записаться в очередь в сервисные центры

"После возобновления своей работы, сервисные центры МВД работают по предварительной записи", - указали в МВД.

Она осуществляется:



через функционал "Запись в электронную очередь", размещенный на сайте Главного сервисного центра МВД;



по телефонам региональных сервисных центров МВД - в те сервисные центры МВД, в которых электронная очередь еще не внедрена;



"Запись возможна на 2 недели вперед, но, учитывая огромный спрос, что наблюдается сейчас, свободные записи быстро заполняются. Если в выбранный вами день уже нет свободных записей, предлагаем попробовать записаться на следующий день", - говорится в сообщении.

"К сожалению, из-за одновременных многочисленных запросов, в работе функционала записи в электронную очередь могут наблюдаться временные перебои, также по этой же причине наблюдаются сложности с записью в очереди в телефонном режиме", - добавили в ведомстве.

Добавим, 12 мая в МВД заявляли о технических проблемах, указав, что онлайн-запись была доступна только в сервисных центрах МВД Киева и Днепропетровской области. В ведомстве тогда добавили, что специалисты сервисных центров работают 24/7 для того, чтобы онлайн-запись была доступна для всех регионов.

Напомним, сервисные центры МВД возобновили работу с 12 мая.

Как сообщал УНН ранее, с начала карантина в Украине, с 12 марта по 11 мая, в Украине было зарегистрировано почти 12 000 транспортных средств, большинство из которых - в Киеве.



