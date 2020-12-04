У МВС запропонували законодавчо врегулювати підробку вакцини проти COVID-19

“Є нюанс відносно підробки вакцин. Ми звернулися до Міністерства охорони здоров’я із питанням. У нас є кримінальна відповідальність за продаж та підробку сильнодіючих лікарських препаратів (стаття 321 Кримінального кодексу України — ред.). Чи відносяться вакцини до „сильнодіючих лікарських засобів“? Кримінальний кодекс не дає цьому пояснення. І треба зараз, разом із правниками та лікарями, дати відповідь. Адже якщо виявиться, що вакцина — не є сильнодіючим препаратом, то вони не будуть потрапляти під поняття „фальсифікація лікарських засобів“. І це дуже серйозний юридичний момент. І зараз, я думаю, і без мого виступу в студії фальсифікатори про це знають”, — зазначив заступник глави МВС.

Також Геращенко звернувся до українців з закликом не купувати вакцини в інтернеті.

“Вакцинуватися варто лише в органах охорони здоров’я, які мають відповідні ліцензії. І ніякої самодіяльності. Інакше ви просто витратите свої кошти дарма. Уколетесь в кращому випадку — плацебо, в гіршому — якоюсь отрутою”, — зазначив посадовець.

Нагадаємо, Україна знаходиться на фінальних стадіях підписання документів з компаніями-виробниками вакцини проти COVID-19. Вакцина від коронавірусної хвороби світових виробників очікується в Україні на кінець першого — початок другого кварталу 2021 року.