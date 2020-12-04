В МВД предложили законодательно урегулировать подделку вакцины против COVID-19

“Есть нюанс относительно подделки вакцин. Мы обратились в Министерство здравоохранения с вопросом. У нас есть уголовная ответственность за продажу и подделку сильнодействующих лекарственных препаратов (статья 321 Уголовного кодекса Украины — ред.). Относятся ли вакцины к „сильнодействующим лекарственным средствам“? Уголовный кодекс не дает этому объяснение. И надо сейчас, вместе с юристами и врачами, дать ответ. Ведь если окажется, что вакцина — не сильнодействующий препарат, то они не будут попадать под понятие „фальсификация лекарственных средств“. И это очень серьезный юридический момент. И сейчас, я думаю, и без моего выступления в студии, фальсификаторы об этом знают”, — отметил замглавы МВД.

Также Геращенко обратился к украинцам с призывом не покупать вакцины в интернете.

“Вакцинироваться стоит только в органах здравоохранения, имеющих соответствующие лицензии. И никакой самодеятельности. Иначе вы просто потратите свои средства зря. Уколетесь в лучшем случае — плацебо, в худшем — каким-то ядом”, — отметил чиновник.

Напомним, Украина находится на финальных стадиях подписания документов с компаниями-производителями вакцины против COVID-19. Вакцина от коронавирусной болезни мировых производителей ожидается в Украине на конец первого — начало второго квартала 2021 года.