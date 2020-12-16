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У МВС за добу зафіксовано понад 350 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 9586 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. За добу захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 360 співробітників МВС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МВС.

У МВС за добу зафіксовано понад 350 нових випадків COVID-19

"Кількість хворих на COVID-19 правоохоронців: за добу 360 нових випадків. Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано: у Запорізькій (+40), Черкаській (+25) областях та місті Київ (+64)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 26 669 правоохоронців, одужало — 25 736, померло — 86.

Нагадаємо, що в Україні на 8 годину 16 грудня зафіксовано вже 919 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 10 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.

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