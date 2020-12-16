В МВД за сутки зафиксировано более 350 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. За сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 360 сотрудников МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"Количество больных COVID-19 правоохранителей: за сутки 360 новых случаев. Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано: в Запорожской (40), Черкасской (25) областях и городе Киев (+64)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 26669 правоохранителей, выздоровели - 25736, умерло - 86.
Напомним, что в Украине на 8 часов 16 декабря зафиксировано уже 919 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.