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В МВД за сутки зафиксировано более 350 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 9586 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. За сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 360 сотрудников МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.

В МВД за сутки зафиксировано более 350 новых случаев COVID-19

"Количество больных COVID-19 правоохранителей: за сутки 360 новых случаев. Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано: в Запорожской (40), Черкасской (25) областях и городе Киев (+64)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 26669 правоохранителей, выздоровели - 25736, умерло - 86.

Напомним, что в Украине на 8 часов 16 декабря зафиксировано уже 919 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.

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