У МВС за добу виявили ще близько 210 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За добу у системі МВС зафіксовано 208 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку МВС у Facebook.
"Станом на ранок понеділка зафіксовано 208 нових випадків зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС. Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано: у Запорізькій (+16), Львівській (+12) областях та місті Києві (+21)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 30201 правоохоронець (з них у цьому році - 287), одужало – 29 383, померло – 101 (з них у цьому році – 3).
Вказано, що медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС та контактні особи, які спілкувалися з хворими.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 3 січня - трохи більше, ніж 4 тисячі, менше, ніж добою раніше.
Також нагадаємо, що МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19.