В МВД за сутки обнаружили еще около 210 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. За сутки в системе МВД зафиксировано 208 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МВД в Facebook.
"По состоянию на утро понедельника зафиксировано 208 новых случаев заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД. Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано: в Запорожской (+16), Львовской (+12) областях и городе Киеве (+21)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболел 30201 правоохранитель (из них в этом году - 287), выздоровели - 29383, умер - 101 (из них в этом году - 3).
Указано, что медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.
Напомним, в Украине на 8 часов 4 января зафиксировано уже 1,078 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 3 января - чуть больше, чем 4 тысячи, что меньше, чем сутками ранее.
Также напомним, что Минздрав назвал регионы-лидеры за суточным приростом случаев COVID-19.