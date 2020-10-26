У МВС за добу виявили понад 470 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ за добу підтвердили 471 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
“Упродовж вихідних виявлено 559 нових випадків COVID-19 серед правоохоронців МВС. Минулого тижня на коронавірусну хворобу захворіло 1592 працівника системи МВС. Сьогодні, 26 жовтня, за добу зафіксовано 471 випадок зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС, двоє — померло від ускладнень хвороби”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що найбільшу кількість інфікованих за добу зареєстровано: у Дніпропетровській області (+32), у Запорізькій області (+41) та у м. Києві (+37).
“Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 11 042 правоохоронця, одужало — 10 216, померло — 28”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 26 жовтня зафіксовано вже майже 349 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — менше ніж 6 тисяч.