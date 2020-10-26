В МВД за сутки обнаружили более 470 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Министерстве внутренних дел за сутки подтвердили 471 новый случай заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“В течение выходных выявлено 559 новых случаев COVID-19 среди правоохранителей МВД. На прошлой неделе коронавирусной болезнью заболело 1592 работника системы МВД. Сегодня, 26 октября, за сутки зафиксирован 471 случай заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, двое — умерли от осложнений болезни”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (32), в Запорожской области (41) и в г. Киеве (+37).
“Всего с начала пандемии на COVID-19 заболело 11 042 правохранителя, выздоровели — 10 216, умерло — 28”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине на 8:40 26 октября зафиксировано уже почти 349 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — меньше чем 6 тысяч.