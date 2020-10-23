У МВС за добу виявили понад 280 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ за добу підтвердили 287 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН, із посиланням на пресслужбу МВС.
"Станом на ранок п‘ятниці, 23 жовтня, лабораторно підтвердили 287 нових випадків захворюваності на COVID-19. Найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано: у Чернігівській області (+18), у Сумській області (+16), у Запорізькій області (+15) та в місті Києві (+29)", - зазначили у відомстві.
Додамо, що загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 10 483 правоохоронців МВС, одужало - 9670, померло — 26.
Нагадаємо, що вчора у МВС повідомили про рекорд захворювань на COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 330 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 7 517.