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У МВС за добу виявили понад 280 нових випадків COVID-19

У МВС за добу виявили понад 280 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 11384 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ за добу підтвердили 287 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН, із посиланням на пресслужбу МВС.

"Станом на ранок п‘ятниці, 23 жовтня, лабораторно підтвердили 287 нових випадків захворюваності на COVID-19. Найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано: у Чернігівській області (+18), у Сумській області (+16), у Запорізькій області (+15) та в місті Києві (+29)", - зазначили у відомстві.

Додамо, що загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 10 483 правоохоронців МВС, одужало - 9670, померло — 26.

Нагадаємо, що вчора у МВС повідомили про рекорд захворювань на COVID-19.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 330 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 7 517.

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