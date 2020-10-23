В МВД за сутки обнаружили более 280 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Министерстве внутренних дел за сутки подтвердили 287 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"По состоянию на утро пятницы, 23 октября, лабораторно подтвердили 287 новых случаев заболеваемости COVID-19. Наибольшее количество больных правоохранителей зарегистрировано: в Черниговской области (+18), в Сумской области (+16), в Запорожской области (+15 ) и в Киеве (+29)", - отметили в ведомстве.
Добавим, что всего с начала пандемии COVID-19 заболело 10483 правоохранителя МВД, выздоровели - 9670, умерло - 26.
Напомним, что вчера в МВД сообщили о рекорде заболеваний COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 330 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 7517.