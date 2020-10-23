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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 64412 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 90387 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104246 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123768 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100263 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101238 просмотра

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В МВД за сутки обнаружили более 280 новых случаев COVID-19

В МВД за сутки обнаружили более 280 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11384 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Министерстве внутренних дел за сутки подтвердили 287 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"По состоянию на утро пятницы, 23 октября, лабораторно подтвердили 287 новых случаев заболеваемости COVID-19. Наибольшее количество больных правоохранителей зарегистрировано: в Черниговской области (+18), в Сумской области (+16), в Запорожской области (+15 ) и в Киеве (+29)", - отметили в ведомстве.

Добавим, что всего с начала пандемии COVID-19 заболело 10483 правоохранителя МВД, выздоровели - 9670, умерло - 26.

Напомним, что вчера в МВД сообщили о рекорде заболеваний COVID-19.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 330 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 7517.

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