У МВС виступають за підвищення відповідальності за водіння у нетверезому стані та без прав

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Наразі Президенту України Володимиру Зеленському пропонується внести законопроект про кримінальну відповідальність для людей, який в третє за рік сідають за кермо на підпитку. Паралельно у МВС виступають за підвищення покарання водіїв, які їздять без прав. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

“На сьогодні покарання для водіїв, які сідають за кермо у нетверезому стані — це штраф 10 200 гривень, і суд забирає права на рік, за повторність штраф 20 400 гривень. Особисто я вважаю, що штрафи не зупиняють водіїв, які сідають за кермо на підпитку. За минулий рік — це було 115 тисяч осіб, яких затримала поліція по яких складено протоколи, а зрозумійте скільки людей ми не затримали — це мільйони фактів. Цього року, за 6 місяців — 67 випадків, це більше, ніж минулого року. Зараз пропонується Президенту внести законопроект, впевнений, що він його підтримає, відповідальність не у вигляді штрафів, а так, щоб на перший раз штраф, другий раз — арешт на 15 діб, якщо людина в третій раз за рік сідає за кермо на підпитку — потрібно декілька років сидіння під вартою. Це людина є для суспільства такою, що може вбити когось... Паралельно ми пропонуємо підвищити відповідальність за водіння без прав”, — зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ підтримує ухвалення Верховною Радою та підписання Президентом законопроекта № 3314, яким уточнюються та виправляються деякі положення законодавства про кримінальні проступки. Водночас МВС та Нацполіція вважає за доцільне введення за повторне кермування у нетверезому стані не тільки великого штрафу, а й адміністративного арешту строком до 15 діб.

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