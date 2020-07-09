В МВД выступают за повышение ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и без прав

“На сегодняшний день наказание для водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии — это штраф 10 200 гривен, и суд забирает права на год, за повторность штраф 20 400 гривен. Лично я считаю, что штрафы не останавливают водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. За прошлый год — это было 115 тысяч человек, задержанных полицией по которым составлены протоколы, а поймите сколько людей мы не задержали — это миллионы фактов. В этом году, за 6 месяцев — 67 случаев, это больше, чем в прошлом году. Сейчас предлагается Президенту внести законопроект, уверен, что он его поддержит, ответственность не в виде штрафов, а так, чтобы на первый раз штраф, второй раз — арест на 15 суток, если человек в третий раз за год садится за руль в нетрезвом состоянии — нужно несколько лет сидения под стражей. Это человек является для общества таким, что может убить кого-то... Параллельно мы предлагаем повысить ответственность за вождение без прав”, — отметил он.

Напомним, Министерство внутренних дел поддерживает принятие Верховной Радой и подписания Президентом законопроекта № 3314, которым уточняются и исправляются некоторые положения законодательства об уголовных проступках. В то же время МВД и Нацполиция считает целесообразным введение за повторное вождение в нетрезвом состоянии не только крупного штрафа, но и административного ареста сроком до 15 суток.