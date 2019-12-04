У МВС розповіли, скільки буде коштувати відновлення водійських посвідчень онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Відновлення втраченого посвідчення водія за допомогою комп’ютера чи смартфона обійдеться в 201 гривню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Ви заходите в електронний кабінет водія, зазначаєте, що ви тратили посвідчення, надаєте скан-копію медичної довідки про те, що у вас немає протипоказань. Потім обираєте, де вам буде зручно забрати посвідчення водія, сплачуєте 201 гривню бланка і вам надійде повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час”, сказав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.
Він також додав, що для відновлення документу потрібно мати електронний засіб ідентифікації громадянина, який може бути співставлений з інформацією в реєстрах.
“Не потрібно буде нікуди ходити, все це можна буде зробити або з персонального комп’ютера, або зі смартфона. Це дійсно той сервіс, який показує зміни у взаємодії держави і громадянина”, - додав Сергій Гончаров.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що користуватися електронними водійськими правами можна буде вже в грудні.