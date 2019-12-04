В МВД рассказали, сколько будет стоить восстановление водительских удостоверений онлайн

"Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы потеряли удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний. Затем выбираете, где вам будет удобно забрать водительское удостоверение, платите 201 гривну бланка и вам придет сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время", сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Он также добавил, что для восстановления документа нужно иметь электронное средство идентификации гражданина, который может быть сопоставлен с информацией в реестрах.

"Не нужно будет никуда ходить, все это можно будет сделать или с персонального компьютера или со смартфона. Это действительно тот сервис, который показывает изменения во взаимодействии государства и гражданина", - добавил Сергей Гончаров.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что пользоваться электронными водительскими правами можно будет уже в декабре.