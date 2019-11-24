Користуватися електроними водійськими правами можна буде вже в грудні - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Електронними водійськими правами можна буде користуватися вже в грудні, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
"Два-три тижні до нового року вже можна буде насолоджуватися електронними правами", – сказав Федоров.
Він розповів, що нормативно вже все готово для впровадження змін.
"Додаток вже тестується. Тобто я його вже бачив. Кожного дня у нас є зустрічі регулярні з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що у перших числах грудня у нас буде вже все готово до релізу. Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації "100 днів роботи уряду". Тобто це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово", – заявив Федоров.
Нагадаємо, за словами Михайла Федорова, за три-п’ять років всі послуги в Україні будуть на єдиному сайті.