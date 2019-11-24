Пользоваться электронными водительскими правами можно будет уже в декабре - Федоров

"Два-три недели до нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", - сказал Федоров.

Он рассказал, что нормативно уже все готово для внедрения изменений.

"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - заявил Федоров.

Напомним, по словам Михаила Федорова, за три-пять лет все услуги в Украине будут на едином сайте.