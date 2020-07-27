У МВС повідомили про хід розслідування масштабного витоку особистих даних у Telegram

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Правоохоронці встановлюють осіб, що можуть бути причетними до масштабного витоку персональних даних українців. Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

“Розслідування продовжується. Ми встановлюємо осіб, які можуть бути причетними до витоку бази даних. Значна кількість інформації, яка була в тому чат-боті, була дуже застарілою. Там були данні за 10-15 років, але була там і інформація, якій декілька років. Розслідування ще не закінчено, але наше завдання — зробити так щоб кожен з державних службовців, хто має доступ до закритої інформації і хто хоче нажитись на цьому, знали, що ми їх рано чи пізно знайдемо і притягнемо до відповідальності”, — повідомив заступник міністра.

Він також розповів про те, як саме працювала схема злочинців. Зі слів Геращенка, сутність чат-боту полягала в тому, що людина мала за певні кошти отримати особисті дані тих чи інших осіб.

“Наприклад, комусь у бізнесі цікаво перевірити, з ким він має справи. Пропонувалось платити 10-20-50 доларів і отримувати доступ до перевірки тих чи інших юридичних осіб, транспортних засобів і таке інше. Завдання цих покидьків було отримувати гроші за певну закриту інформацію, яка не повинна бути у відкритому доступі”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо, в травні невідомі за допомогою Telegram-боту злили базу з 26 млн водійських посвідчень.

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