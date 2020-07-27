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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102157 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111390 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 116271 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116210 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140863 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 104092 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102810 просмотра

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В МВД сообщили о ходе расследования масштабной утечке личных данных в Telegram

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к масштабной утечке персональных данных украинцев. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Расследование продолжается. Мы устанавливаем лиц, которые могут быть причастны к утечке базы данных. Значительное количество информации, которая была в том чат-боте, была очень устаревшей. Там были данные за 10-15 лет, но была там и информация, которой несколько лет. Расследование еще не закончено, но наша задача — сделать так, чтобы каждый из государственных служащих, кто имеет доступ к закрытой информации и кто хочет нажиться на этом, знали, что мы их рано или поздно найдем и привлечем к ответственности”, - сообщил замминистра.

Он также рассказал о том, как работала схема преступников. По словам Геращенко, сущность чат-бота заключалась в том, что человек имел определенные возможности получить личные данные тех или иных лиц.

“Например, кому-то в бизнесе интересно проверить, с кем он имеет дело. Предлагалось платить 10-20-50 долларов и получать доступ к проверке тех или иных юридических лиц, транспортных средств и так далее. Задача этих подонков было получать деньги за определенную закрытую информацию, которая не должна быть в открытом доступе”, - сказал Геращенко.

Напомним, в мае неизвестные с помощью Telegram-боту слили базу с 26 млн водительских удостоверений.

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