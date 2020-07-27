В МВД сообщили о ходе расследования масштабной утечке личных данных в Telegram

“Расследование продолжается. Мы устанавливаем лиц, которые могут быть причастны к утечке базы данных. Значительное количество информации, которая была в том чат-боте, была очень устаревшей. Там были данные за 10-15 лет, но была там и информация, которой несколько лет. Расследование еще не закончено, но наша задача — сделать так, чтобы каждый из государственных служащих, кто имеет доступ к закрытой информации и кто хочет нажиться на этом, знали, что мы их рано или поздно найдем и привлечем к ответственности”, - сообщил замминистра.

Он также рассказал о том, как работала схема преступников. По словам Геращенко, сущность чат-бота заключалась в том, что человек имел определенные возможности получить личные данные тех или иных лиц.

“Например, кому-то в бизнесе интересно проверить, с кем он имеет дело. Предлагалось платить 10-20-50 долларов и получать доступ к проверке тех или иных юридических лиц, транспортных средств и так далее. Задача этих подонков было получать деньги за определенную закрытую информацию, которая не должна быть в открытом доступе”, - сказал Геращенко.

Напомним, в мае неизвестные с помощью Telegram-боту слили базу с 26 млн водительских удостоверений.