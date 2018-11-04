У МВС не виключають перекваліфікації замаху на Гандзюк на вбивство

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У МВС не виключають перекваліфікації справи про замах на вбивство радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку наприкінці липня облили кислотою, на навмисне вбивство. Про це кореспондент УНН повідомило джерело в МВС.