У МВФ назвали чотири пріоритети нової програми для України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Нова програма співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною Stand-By (SBA) на близько 3,9 млрд доларів буде зосереджена на чотирьох пріоритетах. Про це йдеться у заяві МВФ за підсумками засідання Ради директорів Фонду, передає УНН.
Програма буде зосереджена на чотирьох пріоритетах:
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- продовження триваючої консолідація бюджету задля того, щоб тримати державний борг на його шляху до зменшення;
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- подальше зниження інфляції при збереженні гнучкого валютного курсу;
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- зміцнення фінансового сектора, сприяння у відновленні активів і відновлення банківського кредитування;
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- просування конкретно спрямованого комплексу структурних реформ, особливо для поліпшення процесів адміністрування податків, приватизації та управління.
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"Затвердження програми SBA дозволяє негайно виділити 1 млрд СДР (близько 1,4 млрд доларів США). Інша частина буде доступна після завершення піврічних оглядів", - зазначили у МВФ.
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Зі слів заступника голови МВФ Девід Ліптона, "нова програма Stand-By забезпечить опору для економічної політики влади в майбутньому році, зберігаючи недавні позитивні тенденції в економіці і прокладаючи шлях до більш стійкого зростання (економіки - ред.)". "Спільно з підтримкою Світового банку і ЄС домовленість допоможе Україні покрити її фінансові потреби", - додав він.
"Подальший прогрес з антикорупційними реформами і у сфері приватизації допоможе залучити інвестиції і поліпшити бізнес-клімат в цілому. Пріоритети включають в себе запуск роботи Антикорупційного суду, приватизацію великих державних підприємств, впорядкування з регулюванням і просування з земельною реформою", - зазначив Ліптон.
Він також відзначив ухвалення "надійного" Держбюджету на 2019 рік, підвищення тарифів на газ та опалення і ухвалення законодавства для поліпшення управління в державних банках. "Повна і своєчасна реалізація програми буде мати вирішальне значення для її успіху в світлі складних завдань", - додав представник МВФ.
Нагадаємо, МВФ узгодив нову кредитну програму Stand-By для України на 14 місяців. Перший транш розміром 1,4 мільярда доларів очікується найближчим часом. Загальний обсяг фінансування в рамках нової кредитної програми становитиме 3,9 мільярда доларів.