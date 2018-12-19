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В МВФ назвали четыре приоритета новой программы для Украины

Киев • УНН

 • 15124 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Новая программа сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной Stand-By (SBA) на около 3,9 млрд долларов будет сосредоточена на четырех приоритетах. Об этом говорится в заявлении МВФ по итогам заседания Совета директоров Фонда, передает УНН.

В МВФ назвали четыре приоритета новой программы для Украины

Программа будет сосредоточена на четырех приоритетах:

  • продолжение консолидации бюджета для того, чтобы держать государственный долг на его пути к уменьшению;
  • снижение инфляции при сохранении гибкого валютного курса;
  • укрепление финансового сектора, содействие в восстановлении активов и восстановление банковского кредитования;
  • продвижение конкретно направленного комплекса структурных реформ, особенно для улучшения процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

"Утверждение программы SBA позволяет немедленно выделить 1 млрд СДР (около 1,4 млрд долларов США). Другая часть будет доступна после завершения полугодовых обзоров", - отметили в МВФ.

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По словам заместителя главы МВФ Дэвида Липтона, "новая программа Stand-By обеспечит опору для экономической политики властей в будущем году, сохраняя недавние позитивные тенденции в экономике и проложая путь к более устойчивому росту (экономики - ред.)". "Совместно с поддержкой Всемирного банка и ЕС договоренность поможет Украине покрыть ее финансовые потребности", - добавил он.

"Дальнейший прогресс с антикоррупционными реформами и в сфере приватизации поможет привлечь инвестиции и улучшить бизнес-климат в целом. Приоритеты включают в себя запуск работы Антикоррупционного суда, приватизацию крупных государственных предприятий, упорядочение с регулированием и продвижение с земельной реформой", - отметил Липтон.

Он также отметил принятие "надежного" Госбюджета на 2019 год, повышение тарифов на газ и отопление и принятие законодательства для улучшения управления в государственных банках. "Полная и своевременная реализация программы будет иметь решающее значение для ее успеха в свете сложных задач", - добавил представитель МВФ.

Напомним, МВФ согласовал новую кредитную программу Stand-By для Украины на 14 месяцев. Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов ожидается в ближайшее время. Общий объем финансирования в рамках новой кредитной программы составит 3,9 миллиарда долларов.

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