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У Мумбаї під час негоди впав великий рекламний щит: є загиблі і десятки поранених

Київ • УНН

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Щонайменше 8 людей загинули і 64 отримали поранення, коли під час пилової бурі та зливи в Мумбаї обвалився гігантський рекламний щит.

Щонайменше вісім людей загинули і шістдесят чотири людини отримали поранення після того, як гігантський рекламний щит обвалився в районі Гаткопар у Мумбаї. Про це повідомляє телеканал India TV, передає УНН.

Рекламний щит упав під час пилової бурі та зливи. На відеозаписах, що публікуються в соцмережах, видно, як конструкція падає на людей і автомобілі, що стоять поруч.

На місці події проводиться рятувальна операція.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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