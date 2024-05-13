У Мумбаї під час негоди впав великий рекламний щит: є загиблі і десятки поранених
Київ • УНН
Щонайменше 8 людей загинули і 64 отримали поранення, коли під час пилової бурі та зливи в Мумбаї обвалився гігантський рекламний щит.
Щонайменше вісім людей загинули і шістдесят чотири людини отримали поранення після того, як гігантський рекламний щит обвалився в районі Гаткопар у Мумбаї. Про це повідомляє телеканал India TV, передає УНН.
Рекламний щит упав під час пилової бурі та зливи. На відеозаписах, що публікуються в соцмережах, видно, як конструкція падає на людей і автомобілі, що стоять поруч.
На місці події проводиться рятувальна операція.