У Мумбаї під час негоди впав великий рекламний щит: є загиблі і десятки поранених

Щонайменше вісім людей загинули і шістдесят чотири людини отримали поранення після того, як гігантський рекламний щит обвалився в районі Гаткопар у Мумбаї. Про це повідомляє телеканал India TV, передає УНН.

Рекламний щит упав під час пилової бурі та зливи. На відеозаписах, що публікуються в соцмережах, видно, як конструкція падає на людей і автомобілі, що стоять поруч.

На місці події проводиться рятувальна операція.