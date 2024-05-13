В Мумбаи во время непогоды упал большой рекламный щит: есть погибшие и десятки раненых

По меньшей мере восемь человек погибли и шестьдесят четыре человека получили ранения после того, как гигантский рекламный щит обвалился в районе Гаткопар в Мумбаи. Об этом сообщает телеканал India TV, передает УНН.

Рекламный щит упал во время пылевой бури и ливня. На видеозаписях, публикуемых в соцсетях, видно, как конструкция падает на людей и автомобили, стоящие рядом.

На месте происшествия проводится спасательная операция.