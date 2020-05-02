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У Мукачеві вирішили послабити карантин з 4 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Мукачеві Закарпатської області міська комісія з техногенної й екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила послабити умови карантину з 4 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на міську раду Мукачева.

У Мукачеві вирішили послабити карантин з 4 травня

З понеділка у місті дозволили відкрити торговельні центри і відвідування парків за умови:

використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів, або захисних масок;

забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавицями;

проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години;

перебування в приміщенні не більше від одного відвідувача на 10 квадратних метрів;

дотримання дистанції між відвідувачами не менше ніж 1,5 метра;

наявності дезінфекторів на вході.

Також із понеділка дозволяється відвідання парків і скверів за умов дотримання соціальної дистанції і протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, через послаблення карантину у Черкасах поліція відкрила провадження.

Як повідомляв УНН раніше, у Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, перебуваючи з робочою поїздкою у Черкаській області, засудив таке рішення міської влади.

Як відомо, карантин через епідемію коронавірусу, який триває в Україні з 12 березня, було продовжено до 11 травня.

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